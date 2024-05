Alluvione, Valli (Pd) contro Morrone (Lega): "Vuole reprimere il dissenso di chi non è allineato"

“Abbiamo appreso come nella giornata di ieri, durante la cerimonia di inaugurazione della statua che il Comune di Forlì ha posizionato a Porta Schiavonia, il deputato della Lega Morrone abbia nuovamente mancato di rispetto ad un pacifico gruppo di giovani manifestanti, che si sono presentati con uno striscione che riportava la scritta “Prima le persone” – afferma il segretario comunale del Pd Forlì, Michele Valli-. Avrebbe chiesto di “protestare nelle giuste sedi”. Vogliamo domandare al deputato leghista quali sarebbero, secondo lui, le giuste sedi per una protesta pacifica, considerato che siamo in un paese democratico e l’espressione della propria opinione e del proprio dissenso è alla base della nostra democrazia”.

“La richiesta di mettere al primo posto le persone è oltretutto legittima, visto che la cerimonia che il Comune ha messo in piedi e la statua inaugurata sono state contestate da più parti. La destra continua, in ogni sede, a volere reprimere il dissenso di chi non è allineato, un atteggiamento ogni giorno sempre più preoccupante – continua Valli-. Non accettiamo in alcun modo che si tenti di mettere un bavaglio alle nostre cittadine ed ai nostri cittadini, la cui voce dovrebbe essere sempre ascoltata. Non ci dovrebbe essere bisogno di ribadirlo. Ricordiamo che l’alluvione è stata una tragedia che ha colpito duramente molte famiglie, alle quali le istituzioni dovrebbero essere sempre accanto, non inaugurando statue o facendo passerelle”, chiude Valli.