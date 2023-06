Alluvione, Vico Zanetti difende Maria Giorgini (Cgil): "Forlì si chiude nel palazzo contestando chiunque critichi il manovratore"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"E' una chiusura netta al confronto quello della amministrazione e dei partiti della maggioranza, e un costante attacco contro le persone che osano chiedere lumi su ciò che non ha funzionato nella gestione dell'emergenza. A differenza del sindaco di Ravenna che apre il confronto nei quartieri con incontri dedicati ai cittadini alluvionati e del sindaco di Cesena che apre ad una commissione speciale con le opposizioni, Forlì si chiude nel palazzo contestando chiunque critichi il manovratore.

Così, dopo la consigliera Elisa Massa, è la volta della segretaria confederale della Cgil, Maria Giorgini, essere definita divisiva e violenta. E questo per aver osato evidenziare criticità nella gestione dell'emergenza e la necessità di discuterne per non commettere gli stessi errori in futuro. Ora, è un vecchio trucco quello di attaccare le persone per evitare l'argomento di un discorso. E a buttarla in caciara, la destra è bravissima. E' sui fatti, che non brilla, nonostante le luminarie. Così, di una gestione non eccelsa dell'emergenza, non si può e non si deve dire nulla. Bisognerebbe, invece, che Zattini ringraziasse la Cgil che insieme a tanta parte del volontariato forlivese è stata fondamentale per attenuare il dramma che ha colpito Forlì.

E prendere atto che le critiche sono state civilissime,e in questo caso di risponde sul merito. Quando governava il centro-sinistra per molto meno si sono chieste le dimissioni di un assessore o del Sindaco. Che al coro degli attacchi da destra poi si uniscano parlamentari non stupisce. Stupisce, invece, che loro critichino l'amministrazione regionale, senza autotacciarsi di essere loro divisivi e violenti, ma vabbè, evidentemente,a loro è concesso. Nel frattempo, rissa in stazione, con lancio di sassi. Dopo il duello rusticano con ascia in centro, anche la promessa di una città sicura passa in cavalleria. La mia solidarietà a Maria Giorgini, e un abbraccio ai miei concittadini che dopo aver perso tutto, lottano per tornare alla normalità".

Vico Zanetti