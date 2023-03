Ambiente, Tassinari (Forza Italia): "Le imprese siano informate sugli indici di sostenibilità Esg"

“A partire dal "Piano d'Azione per la finanza sostenibile" del 2018, l'Unione europea ha adottato una ampia e diversificata serie di atti dai quali emerge una linea di tendenza in cui i criteri Esg stanno evolvendo da suggerimenti da adottarsi su base volontaria a principi obbligatori: una sorta di tassonomia sulla sostenibilità sociale e ambientale delle attività e dei finanziamenti che tali attività possono ricevere. Questo influirà anche su quei soggetti, come le Pmi non quotate, le quali, pur non sussistendo obblighi formali, dovranno comunque operare in un quadro in cui gli operatori finanziari saranno canalizzati verso investimenti in imprese ‘sostenibili’". La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari ha presentato un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Attività produttive al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, per sapere “quali iniziative intenda adottare per portare a conoscenza delle piccole e medio imprese i profili di sostenibilità Esg in termini sia di rischi e di opportunità e se non ritenga opportuno introdurre forme di incentivazione per favorire la convergenza verso i fattori Esg delle Pmi non quotate”.

La deputata azzurra si è detta soddisfatta dalla risposta del governo, registrando “un’ampia attenzione al sistema e alle piccole e medie imprese che fanno parte del tessuto socio-economico del nostro territorio”. Bene anche l’intenzione di “agire sul settore finanziario, un elemento molto importante per consentire alle imprese di potersi attrezzare in maniera adeguata, per partecipare ai bandi e per svolgere la loro funzione con un’ottica positiva sul dato ambientale e su quelli che sono i criteri e gli indici che sono resi necessari dalla normativa europea". "C’è però ancora tanto da lavorare, auspichiamo che il governo prosegua in questa direzione”, conclude Tassinari.