Amministrative, Asioli (Bartnora): "La nostra lista è realmente civica, voglio farmi portavoce dei cittadini"

Parla Barbara Asioli e spiega perché ha deciso di accettare di candidarsi sindaca per la lista civica BartnORA, alle elezioni amministrative a Bertinoro.

"Ho 60 anni, nata a Forlì e vivo a Bertinoro, nella frazione di Fratta Terme, da 28 anni. Sono una libera professionista e non una professionista della politica, ma ho deciso di candidarmi per farmi portavoce dei cittadini e dare finalmente una risposta concreta ai bisogni del territorio. Uno dei motivi per cui ho accettato è che la nostra lista è realmente civica formata e sostenuta dalle più svariate sensibilità che vivono e credono nello sviluppo e nella rinascita del territorio bertinorese".

"Vogliamo scardinare - prosegue - l’immobilismo dell’attuale modo di fare politica. Vogliamo ascoltare e capire le reali necessità dei nostri concittadini, dei giovani, delle realtà produttive e imprenditoriali locali, delle realtà turistiche e culturali, per sviluppare e rivitalizzare tutte le potenzialità che il nostro territorio offre. Non vogliamo fare promesse irrealizzabili ma costruire insieme un percorso che ci porti capillarmente a toccare tutte quelle porzioni di territorio che non si devono sentire abbandonate e in cui i loro abitanti non trovino nell’Amministrazione un valido sostegno e interlocutore. La trasversalità della nostra lista è dovuta alla coscienza di questo dato di fatto e di quanti vogliono rendere efficiente la macchina amministrativa a governo del territorio, pur provenendo da esperienze e credo diversi. Ho accettato questo impegno per realizzare una “politica del fare” e non “del parlare”. Questo perchè è, e deve essere, l’unica ragione per cui si amministra un territorio. Oggi, più che mai, contano i fatti e le azioni. Io, noi siamo pronti ad assumerci questa responsabilità".

Conclude Asioli: "Martedì 31 agosto, alle ore 11,00, in Via Alcide De Gasperi a Santa Maria Nuova Spallicci – Zona Pac 4 dietro le scuole Medie (vicino al parcheggio), mi presento e vi invito ad essere presenti. Ho scelto questo luogo non a caso ma proprio per partire da una realtà simbolo dell’immobilismo che ha necessità di intervento".