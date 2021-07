Anche a Forlì nasce il "Comitato per il Referendum sull’Eutanasia Legale". Il comitato è composto da forze politiche e civiche: Associazione Luca Coscioni, Più Europa Forlì-Cesena, Volt Forlì-Cesena, Psi, Pri, Possibile Forlì, Articolo 1, Liberaldemocratici per Cesena, Federazione Giovani Socialisti Cesena e Giovani Democratici Cesena che insieme organizzano la raccolta firme a Forlì, Cesena e città limitrofe. La raccolta firme a livello nazionale è partita il 30 giugno e durerà tutta l’estate fino ad arrivare la 30 settembre. A Meldola partirà sabato (dalle 8:30 alle 12:30) sotto il loggiato del comune, a Forlì al parco urbano (vicino alla casa dell’acqua) domenica dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19; lunedì in piazza Saffi al civico 32 dalle 8 alle 14. Settimanalmente saranno comunicate le date dei banchetti sul territorio.

"Per rimanere aggiornati sui banchetti, sui comuni presso i quali poter firmare e sulle attività organizzate, invitiamo i cittadini a consultare le pagine Facebook e Instagram di Referendum Eutanasia Legale Forlì-Cesena e i canali social delle forze politiche aderenti al comitato - affermano dal Comitato -. L’obiettivo è quello di raccogliere a livello nazionale 500.000 firme per indire un referendum con il quale dare la parola ai cittadini italiani sul tema dell’eutanasia. Non si intende promuovere l’eutanasia come scelta di fine vita, ma la sua legalità, la libertà di scelta con la certezza del Diritto e dei diritti, per tutte le persone gravemente malate, senza speranza di cure, con sofferenze insopportabili. Contro l’eutanasia clandestina, i viaggi in Svizzera possibili solo a chi può sostenerli economicamente e fisicamente. E’ una battaglia di civiltà, di libertà, fortemente personale che coinvolge trasversalmente tutti al di là degli steccati politici: per essere tutti liberi, fino alla fine".