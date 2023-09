Anche il viceministro Valentini al convegno “Insieme per la ripresa". Tassinari: "Dal Governo vicinanza e impegno per territorio"

Si è svolto questa mattina a Forlì, il convegno “Insieme per la ripresa – Le radici della crescita”, organizzato dal Cnos – Fap Salesiani don Bosco di Forlì. Sono intervenuti Valentino Valentini, Viceministro delle le imprese e il made in Italy, Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra dell’Emilia-Romagna, Gianluca Zattini, sindaco di Forlì e Davide Bellini, presidente dell’Attrezzaturificio AT.ED.2 che ha ospitato l’evento e il Vescovo Monsignor Livio Corazza. “Il convegno è stata l’occasione per parlare di crescita e di ripresa in un territorio che in questi ultimi mesi è stato segnato dalla tragedia dell’alluvione. Un territorio che si sta rialzando, con grande forza e determinazione, anche grazie al supporto del governo che non è mai mancato, sin dal primo giorno”, ha spiegato Tassinari. “Nel corso del suo intervento, il vice ministro Valentini ha rimarcato l’importanza delle nostre imprese per il Paese, tra le regine dell’export italiano, ribadendo la vicinanza e l’impegno dell’esecutivo per il rilancio del territorio. È stato – ha concluso Tassinari – un momento di confronto importante, anche per la presenza di tantissimi imprenditori locali, sindaci e assessori. Vi era anche una nutrita rappresentanza di studenti, giovani che rappresentano il nostro futuro e che nei prossimi anni saranno chiamati al nostro fianco per affrontare nuove sfide”.