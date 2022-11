Anche Italia Viva e Azione Forlì-Cesena a Milano alla manifestazione per ll’Ucraina

Anche Italia Viva e Azione Forlì-Cesena erano presenti sabato a Milano alla Manifestazione in sostegno del popolo ucraino organizzata dal Terzo Polo. Sabato, insieme alle oltre 3mila persone presenti all'Arco della Pace per la manifestazione a sostegno di una Pace giusta per il popolo Ucraino, c’erano anche la coordinatrice provinciale di Italia Viva Sara Biguzzi e il segretario provinciale di Azione Umberto Orlati.

“Durante la manifestazione oltre al collegamento video con il sindaco di Leopoli, Andrij Sadovyj, e con i primi cittadini di altre città ucraine, abbiamo ascoltato molte testimonianze di cittadini e cittadine ucraine che stanno difendendo la loro libertà e la loro democrazia dicendo no agli invasori perché, come ha detto Carlo Calenda "se la pace si trova rinunciando alla libertà non è la pace - spiegano -. Abbiamo partecipato all’evento per testimoniare il nostro sostegno e la nostra vicinanza al popolo ucraino senza fare mancare un pensiero a tutti i volontari che hanno aiutato e stanno aiutando questo popolo che non smette di lottare per difendere la sua e la nostra libertà” dichiarano Biguzzi e Orlati.