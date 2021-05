Anche l'ex azzurro Daniele La Bruna aderisce a 'Coraggio Italia'

Coraggio Italia, la nuova formazione politica guidata dal presidente della Liguria Toti e dal sindaco di Venezia Brugnaro, trova l'adesione anche di Daniele La Bruna, ex Forza Italia. “Da subito anch’io ho aderito a Coraggio Italia, l’ho fatto dopo una lunga e sofferta riflessione – spiega -. Forza Italia a cui ho dato anima e corpo dalla sua nascita purtroppo ha perso il suo motivo fondante diventando una stampella del sovranismo, non per volontà del Presidente Berlusconi che da sempre e per sempre avrà la mia incondizionata stima, ma a causa dell’uso improprio perpetrato da un direttorio che è facile definire senatoriale incapace di promuovere politiche sociali, liberali, laiche e cattoliche nel contempo, che sono state la forza costruttiva del movimento, perdendo di fatto un grande consenso con l’aggiunta di lasciare un vuoto nell’elettorato moderato che è la forza catalizzante nella politica del centro destra”.

“Sono certo che con Coraggio Italia si possa tornare a dare voce a un popolo moderato sociale e liberale che mai come in questo momento che si può definire storico, sente il bisogno di esprimere la propria volontà, la crescita ondivaga e alternate degli alleati di centro destra dimostra un bisogno di stabilità di idee e progetti, sovviene facile contando i numeri avuti alle ultime elezioni proprio nella nostra regione dall’intera coalizione, che è venuto a mancare il voto moderato, un voto che era interamente contenuto in Forza Italia, dimostrando cosi che c’è tanta delusione e sconforto nell’elettorato moderato. Nel ringraziare con sincerità e grande affetto il Presidente Silvio Berlusconi che nel 1994 ci ha salvati dalla “gloriosa macchina da guerra comunista”, esprimo con certezza che aderendo a Coraggio Italia fra qualche anno ci sarà chi ringrazierà noi per avere difeso e profuso gli stessi ideali di libertà nati a difesa del Popolo Italiano nel 1994”, conclude La Bruna.