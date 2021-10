Anche Piazzale della Vittoria sarà videosorvegliato: il "grande fratello" controllerà Icaro

Anche Piazzale della Vittoria sarà sorvegliato dalle telecamere. Nell'ambito del progetto "Forlì Città Protetta" saranno infatti installate due telecamere, una con lo sguardo puntato verso corso della Repubblica e l'altra in direzione di viale Roma. ‘’Le telecamere in Piazzale della Vittoria non solo fungeranno da garanti per la sicurezza, ma saranno anche utili a controllare la statua di Icaro, danneggiata alla fine di settembre", commenta Andrea Costantini, consigliere comunale della Lega.

"L’amministrazione merita certamente un plauso per la celerità ed il pragmatismo nei confronti del problema - prosegue l'esponente del Carroccio -. La statua di Icaro non può essere scacco dei vandali e è necessario bloccare subito questa tendenza deturpatrice affiche’ non si crei anche uno spirito di emulazione che porti al danneggiamento di altre parti della nostra città".

""Forlì città protetta" - conclude Costantini – è indice di mantenimento di punti programma inerenti la sicurezza, importanti provvedimenti i cui frutti non possono definirsi che soddisfacenti, sottolineando grande sensibilità nei confronti della città, dei cittadini e delle sue opere".