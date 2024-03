Anche Rifondazione Comunista di Forlì alla manifestazione per la pace a Roma

Rifondazione Comunista di Forlì ha aderito e sarà in piazza alla manifestazione nazionale indetta dalla Coalizione Assipacegiusta (Assisi Pace Giusta e Europe for Peace per la Pace in Palestina e Israele) alla quale hanno aderito decine e decine di associazioni, organizzazioni sociali e sindacali tra cui Cgil, Anpi, Acli,Emergency, Pax Cristi. "La manifestazione nel chiedere di di fermare tutte le guerre e le politiche di riarmo, è stata indetta soprattutto in riferimento alla gravissima situazione in Palestina - afferma Bruno Basini -. La strage con più di 100 morti mitragliati mentre cercavano di assicurarsi pane e farina dai camion degli aiuti umanitari, avvenuta qualche giorno fa a Rafah, è soltanto uno dei tanti episodi che fanno gridare al genocidio. Un genocidio deliberato che ha portato sinora a 30 mila morti, quasi 100mila feriti tra la popolazione palestinese senza contare le immani sofferenze di quasi due milioni di abitanti privati di acqua potabile, di cibo, di medicinali, di un riparo. oltre a chiedere che venga imposto la fine del genocidio e il cessate il fuoco a Gaza, la manifestazione ha tra i suoi contenuti anche ila difesa del diritto di manifestare e del diritto di sciopero".