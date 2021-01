Angelo Satanassi, mozione di Pd e Forlì&co: "Va ricordato con un momento solenne"

Il prossimo 18 febbraio ricorrerà il decennale della scomparsa di Angelo Satanassi, partigiano, sindaco di Forlì dal 1970 al 1979 e Deputato della Repubblica dal 1979 al 1987. Negli scorsi giorni un comitato costituito da numerosi cittadini ha sollecitato l’amministrazione comunale a celebrare la figura di Satanassi attraverso l'organizzazione di un formale momento di ricordo in Consiglio comunale, l'intitolazione di una via o altro spazio pubblico a Forlì e l’organizzazione di un convegno di approfondimento della vita e dell'opera di tale autorevole figura.

Sulla questione intervengono i gruppi consiliari di Pd e Forlì&co: "Riteniamo che l'esperienza di Angelo Satanassi come sindaco di Forlì abbia rappresentato un tornante fondamentale della vicenda storica della nostra città, con il superamento dell’immobilismo dei Commissari Prefettizi e la promozione di scelte i cui effetti si ripercuotono positivamente ancora oggi nella elevata qualità della vita che caratterizza Forlì. Dalla creazione di una articolata rete di Scuole materne e nidi alla realizzazione del decentramento amministrativo con i Consigli di quartiere, dall'allestimento delle prime aree artigianali attrezzate all'avvio dei lavori per la realizzazione della Diga di Ridracoli, Satanassi ha saputo incarnare un riformismo pragmatico e lungimirante, ispirato alla visione di una Forlì moderna, prospera e sviluppata".

"Satanassi è stato altresì un sindaco che ha rappresentato, con coerenza e dedizione, il senso comune e l'impegno condiviso di tutti i forlivesi, al di là delle loro appartenenze politiche e ideali, per la difesa delle istituzioni democratiche, il progresso civile e la tutela della coesione sociale nel corso di alcuni fra i più critici e delicati passaggi della storia cittadina e nazionale avvenuti negli anni ’70, dalla grave crisi economica provocata dal fallimento della Mangelli, al ripercuotersi sulla nostra comunità degli effetti del feroce attentato terrorista dell’Italicus, costato la vita a Silver Sirotti - proseguono Pd e Forlì & co -. Ritenendo che con il suo impegno pubblico e civile Angelo Satanassi abbia saputo incarnare una politica capace di superare le appartenenze di schieramento e di collaborare per il bene comune, e che dunque il lascito morale e politico della sua esperienza amministrativa sia patrimonio dell'intera comunità forlivese e rappresenti una lezione democratica tutt’ora valida, abbiamo presentato e proposto alla condivisione di tutti i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione una mozione con la quale chiediamo che il Consiglio comunale accolga le proposte avanzate dal Comitato di cittadini, a partire dalla individuazione di un momento solenne e unitario di ricordo della figura e dell'opera di Angelo Satanassi".