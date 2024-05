Anniversario dell'alluvione, Biondi (lista Lega): "Al sindaco Zattini non si possono attribuire responsabilità"

“L'analisi e le indagini che abbiamo svolto durante i lavori della 'Commissione di indagine e studio sull'emergenza alluvione', audendo tutte le associazioni e, in parte, anche gli stessi cittadini colpiti dall'evento, ci hanno portato ad una conclusione: la Regione Emilia-Romagna non ha pianificato e non ha realizzato in Romagna ciò che andava costruito a livello infrastrutturale (vasche di laminazione), come invece in gran parte sono state realizzate nel territorio emiliano”: è la presa di posizione di Lauro Biondi che della commissione è stato il presidente.

Sempre per Biondi “gli stessi enti locali, dalla Provincia e finanche il Comune, avrebbero dovuto e potuto prevedere, e quindi realizzare, un potenziamento della rete fognaria ed essere più attenti alle dinamiche che regolano l'attività degli enti preposti al governo delle acque. Ma anche su questo parliamo di responsabilità di un arco temporale di circa trent'anni. Ed è questa, quindi, la ragione che mi porta con obiettività a sostenere che l'attuale Amministrazione, per quanto di sua competenza, ha fatto tutto ciò che si poteva fare”, dice Biondi nel giorno dell'anniversario della tragedia.

Ed ancora: “Aggiungo, per onestà intellettuale, che si può sempre fare meglio e che, nell'agire in emergenza, può essere mancata, da parte di qualche ufficio e di qualche assessorato, l'esperienza necessaria per prevedere in maniera più puntuale ciò che avrebbe potuto verificarsi. In parte lo dimostrano anche le vicende relative al monumento realizzato per il ricordo dell'alluvione e al basamento sul quale lo stesso è stato posto. Su questo dovremo accertare se vi siano stati errori di valutazione”.

“In ogni caso, al Sindaco Zattini non si possono attribuire responsabilità e non lo dico perché sono di parte, ma si tratta semplicemente di una corretta lettura di come si sono svolti i fatti. Oggi, ad un anno da quel terribile evento, esprimo sentimenti di commozione, cordoglio e solidarietà per i cittadini che purtroppo non ci sono più e per coloro che vivono nella paura e nella necessità impellente di recuperare i danni che hanno subito”, sempre Biondi, che si ricandida come indipendente nella lista della Lega.

“Per questo, l'impegno che ci siamo assunti con la Commissione Alluvione rimane valido e cogente affinché si producano i risultati che abbiamo scritto anche nel documento conclusivo dei lavori della Commissione stessa. La futura Amministrazione e il prossimo Consiglio Comunale dovranno vigilare ed essere al fianco dei cittadini perché le promesse vengano mantenute, come dovrebbe essere costume della buona politica e dei valori propri dell'attività amministrativa. Non dimentichiamo, quindi, ma ciascuno di noi si senta impegnato per profondere il massimo sforzo in questa direzione”, conclude Biondi.