Annullato l'incontro di presentazione di 'Italexit' con Gianluigi Paragone

E' stato annullato l’incontro con il senatore Gianluigi Paragone per la nascita del circolo 'Italexit' di Forlì, previsto per sabato a Forlì. L'attività seminariale e di incontri pubblici, infatti, è ferma da mesi e alla fine anche il neonato circolo spiega con una nota che "tale decisione nasce dalla grande incertezza temporale legata al nuovo Dpcm circa la gestione della mobilità individuale derivante dalla pianificazione dei colori regionali. Pertanto, a scopo precauzionale e nel rispetto del piano pandemico in vigore si invitano gli attivisti, i simpatizzanti al pieno rispetto dei dettami di legge".

"La situazione del nostro Paese, aggravata da una crisi politica governativa in atto, sta alimentando un disagio socio-economico pesante e di cui non si intravede una via d’uscita. Le proteste in atto di numerose categorie produttive, la chiusura di migliaia di imprese, la fine del blocco dei licenziamenti, i mancati ristori, sono alcune delle problematiche non ancora risolte e che stanno conducendo l’Italia verso un baratro apocalittico.

Oltre a denunciare quotidianamente le difficoltà degli italiani a risollevarsi, ci preoccupiamo della salute di tutti i cittadini. Riscontriamo una gestione della pandemia parcellizzata, diversa da regione a regione e che genera grande insicurezza nella collettività tutta. Per questi e altri motivi, quindi, il circolo di ITALEXIT con Paragone ha deciso di rinviare questo appuntamento in attesa di tempi migliori in cui si garantisca a tutti la possibilità di partecipare liberamente", spiega il coordinatore di Forlì Leonardo Casacci.