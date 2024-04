E' stato assessore ai Lavori Pubblici a Savignano, ora si candida a sindaco di Tredozio: Giovanni Ravagli sfida Simona Vietina

Un nuovo candidato sindaco protagonista nella campagna elettorale di Tredozio. Si preannuncia un interessante confronto tra la sindaca uscente Simona Vietina, che ha già annunciato la candidatura per il terzo mandato, e Giovanni Ravagli, tredoziese, geometra, come il padre Gastone che è stato per anni dipendente dell’ufficio tecnico comunale del paese. Ravagli, che scende in campo con una lista "di natura civica e trasversale", ha una lunga esperienza in ambito tecnico amministrativo in quanto ricopre da anni il ruolo di responsabile del Settore Tecnico (Urbanistica ed Edilizia privata, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile e Ufficio Ambiente) presso il Comune di San Mauro Pascoli.

Nel curriculum del nuovo candidato rientra anche una pregressa attività politica: per diversi anni ha infatti ricoperto la carica di consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici e all’ambiente per il Comune di Savignano sul Rubicone. La famiglia di Ravagli è molto conosciuta a Tredozio. “Sono molto legato a Tredozio, dove ho tuttora casa, e dove vorrei trasferirmi dal prossimo anno, appena andrò in pensione - esordisce il candidato sindaco -. Ho tanti progetti da sviluppare e relazioni istituzionali da rafforzare".

"Il mio obiettivo è soprattutto quello di mettere le mie capacità tecniche e conoscenza della cosa pubblica al servizio del paese e dei suoi cittadini, impegnandomi a farlo ripartire, affrontando le sfide complesse della ricostruzione e cercando di risolvere le criticità ancora presenti dopo le calamità subite lo scorso anno", conclude. Nel tempo libero Ravagli è un appassionato ciclista che frequenta spesso i percorsi della Valle del Tramazzo, fermandosi poi ad incontrare i suoi vecchi amici del paese tra un Bartolaccio ed un bicchiere di Sangiovese. Ravagli incontrerà la cittadinanza domenica alle ore 17 in Via Venti Settembre a Tredozio.