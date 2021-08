Anziani e caldo, Forza Italia: "Il Comune pensi a contributi per l'installazione di condizionatori"

"Prevedere già col prossimo bilancio di previsione un intervento finanziario con il quale consentire agevolazioni e contributi che si renderanno necessari per favorire l’acquisto e l’installazione di condizionatori da consentire agli anziani e ai disabili, nelle loro abitazioni, di poter superare le criticità che derivano dalle alte temperature che prevediamo si possano verificare anche nei prossimi anni". Massimo Viroli, coordinatore provinciale di Forza Italia Seniores di Forlì-Cesena, si fa portavoce delle fasce deboli che in queste ultime settimane hanno sofferto le alte temperature dovute alle varie ondate di caldo africano.

"Il caldo e le temperature di questa estate 2021 hanno creato una di situazione allarmante per le persone anziane e in particolare per le persone disabili - afferma Viroli -. Abbiamo effettuato in questo periodo una serie di visite a nostri amici, che in ragione della loro età hanno particolarmente sofferto le alte temperature che si sono registrate. Forza Italia è certa che non mancherà la sensibilità e l’intervento del nostro Comune, convinti che tali interventi oltre ad alleviare le condizioni di vita dei soggetti interessati, eviteranno gravi conseguenze per gli stessi riducendo in tal senso i ricoveri che si potrebbero rendere necessari col perdurare del disagio. Salviamo i nostri anziani, e diamo una dimostrazione in questo modo di grande civiltà e sensibilità sociale".