"Il civismo è diventato un parente povero in giunta, è ora di costruire un'alternativa di un campo largo"

Un progetto civico, moderato e allargato a tutte le forze politiche di opposizione, in vista della prossima tornata amministrativa del 2024. E’ quello che lancia il gruppo consiliare Forlì e Co, in occasione dell’appuntamento di fine anno sull’azione di governo dell’Amministrazione Comunale.

“E’ questo il momento di dare vita ad un percorso di vera partecipazione che porti alla costruzione di una alternativa forte in vista delle prossime elezioni. E l’alternativa è quella di un campo largo, di un movimento civico che sappia intercettare la partecipazione dei cittadini, dei quartieri e di un tessuto associativo molto attivo nella nostra città - dicono i consiglieri Federico Morgagni e Giorgio Calderoni -. Noi, nel nostro piccolo, ci mettiamo a disposizione come abbiamo sempre fatto”. Una proposta, che ha il sapore di un invito, rivolta al Partito Democratico, “che è il primo partito di questa città”, dicono i consiglieri, ma anche a tutte le forze di opposizione, Italia Viva e Movimento 5 Stelle.

“Stando ai numeri delle elezioni del 25 settembre, con il centro destra al 38 per cento circa dei consensi, se si parte ora, le possibilità ci sono”, sottolineano Morgagni e Calderoni. “L’attuale maggioranza ha passato molto tempo a litigare per l’assegnazione di ruoli di giunta - continuano -, in particolare con la destra più radicale. Una giunta in cui il civismo moderato è diventato un parente povero, che sempre meno incide sulle scelte dell’Amministrazione. Il carattere moderato, di cui il Sindaco Zattini si era fatto portatore al momento del suo insediamento, non corrisponde più alla realtà dei fatti”.