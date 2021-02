Da Forlì l'appello all'assessore regionale alla Cultura: "Aprire mostre e musei anche nei weekend"

E' l'appello che Valerio Melandri, assessore alla Cultura del comune di Forlì, e Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega e capogruppo del Carroccio in consiglio comunale

"Estendere la riapertura di mostre, musei e sale espositive della nostra Regione anche durante i weekend". E' l'appello che Valerio Melandri, assessore alla Cultura del comune di Forlì, e Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega e capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, hanno rivolto all'assessore alla Cultura della Regione Emilia - Romagna, Mauro Felicori. Nella missiva Melandri e Pompignoli esprimoni "profonda amarezza rispetto alle modalità, codificate nell’ultimo Dpcm, di riapertura e fruizione di mostre, musei e sale espositive della nostra Regione",

"L’agognata zona gialla ha portato in dote il risveglio del mondo della cultura dopo la chiusura più lunga di sempre dai tempi della Seconda guerra mondiale - affermano -. Una chiusura che ha messo in ginocchio un intero settore, ipotecato innumerevoli posti di lavoro, oscurato lo sguardo verso la grande bellezza del nostro patrimonio museale e sacrificato il valore e la meraviglia dei nostri numerosi spazi d’arte. La riapertura al pubblico di questi luoghi nei soli giorni feriali rappresenta quindi un limite ingiustificato ed incomprensibile alla luce dei vigenti protocolli di sicurezza, configurandosi come una scelta profondamente penalizzante. L’assurdità tecnica di questa decisione contrasta con la natura stessa di musei e gallerie espositive. Gli ampi spazi, le mascherine obbligatorie e gli ingressi contingentati li rendono più sicuri di altri siti e pronti a spalancare le porte anche nei weekend".

"Nel prendere atto che queste riaperture rappresentano un primo passo fondamentale verso un graduale e necessario ritorno alla normalità, non possiamo che dissociarci dall’eccesso di zelo riservato al mondo della cultura che ha ripreso fiato e riaperto i battenti con il ‘contagocce’", concludono Melandri e Pompignoli, che chiedono a Felicori di "farsi portavoce dell’esigenza di estendere la riapertura di mostre, musei e sale espositive della nostra Regione anche durante i week end, in quanto la maggior parte del pubblico di questi luoghi si concentra proprio in queste due giornate".