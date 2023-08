Pd, a settembre si sceglie il nuovo segretario territoriale: Valbonesi spinge per la candidatura di Gessica Allegni

Porta la firma anche dei sindaci di Modigliana e Santa Sofia, Jader Dardi e Daniele Valbonesi, l'appello di alcuni iscritti al Partito Democratico favorevoli alla candidatura di Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, alla segreteria territoriale del Pd forlivese. Un documento firmato da 41 tra iscritti, dirigenti, amministratori del Partito Democratico Forlivese "che hanno a cuore il partito e il suo futuro e che guardano con speranza al congresso anticipato per la scelta del nuovo segretario territoriale che si terrà a settembre".

"Riteniamo che questo appuntamento, lungi dal dover essere l’ennesima discussione interna, debba rappresentare un’occasione di confronto ,tra gli iscritti e con i cittadini sulla strada da intraprendere per affrontare al meglio e uniti le importanti sfide che ci attendono, dalla ricostruzione post-alluvione alla riprogettazione di un territorio, quello forlivese, che merita uno slancio e prospettive ben diverse da quelle indicate dalla destra al governo in molti dei nostri comuni e a livello nazionale - è la premessa -. Serve uno scatto in avanti del Pd Forlivese, la capacità di allargarsi e comunicare all’esterno in modo chiaro e comprensibile e con una voce sola. Serve un partito capace di praticare la solidarietà tra i propri iscritti e i propri dirigenti, che esca dalla dinamica dei continui frazionamenti che ci hanno caratterizzato in questi anni. Soprattutto, servono occhi e competenze nuove, la capacità di fare rete tra le migliori esperienze amministrative e politiche del territorio e le realtà più attive della società civile. Crediamo nella necessità di un rinnovamento che passi in primo luogo dal saper indicare in modo chiaro temi e priorità per cui battersi e intorno a cui aggregare nuove energie, in particolare in vista di una tornata complicata e decisiva che coinvolgerà Forlì e la maggior parte dei nostri comuni".

"E’ per questo che rivolgiamo un appello pubblico a Gessica Allegni, per chiederle la disponibilità a candidarsi a segretaria del Partito Democratico Forlivese -- viene rimarcato -. Siamo convinti che la solidità e l’autorevolezza della sua figura siano la migliore garanzia di successo per un percorso come quello che abbiamo indicato, perché il Pd e il centrosinistra possano tornare maggioranza a Forlì e nel territorio, recuperando centralità, in ambito romagnolo e regionale. Le sue competenze e capacità, egregiamente testimoniate dall’attuale impegno come Sindaca di Bertinoro, ci portano a ritenerla la giusta figura per guidare un partito che deve ripensare se stesso, ricostruirsi, rafforzarsi, vivere attivamente su tutti i comuni e i quartieri e ritrovare un’unità che parta da un confronto politico vero e di merito. Confidiamo che su questo nome si possa trovare la più ampia convergenza e trasversalità tra le varie anime interne al partito e che in questo modo si possa avviare insieme un nuovo corso del PD forlivese, perché torni ad essere partecipato, plurale e attivo, ora più che mai".

A firmare l'appello ci sono tra gli altri Loretta Prati, consigliera comunale Pd Forlì; Matteo Zanchini, assessore Santa Sofia; Rodolfo Galeotti, vice presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni; Stefano Canonici, segretario del circolo Pd Castrocaro; Maurizio Castagnoli, segr.circ. Pd Forlimpopoli; Carla Cecchi, segr.circ. Pd Romiti Forlì; Claudia Fiore, segr.circ. Pd Resistenza-Spazzoli Forlì; Luca Flamigni, segr.circ. Pd Predappio; Roberto Freddi, segr.circ. Pd Premilcuore; Maria Assunta Mini, segr.circ. Pd Rocca San Casciano; Gabriele Nuzzolo, segr.circ. Pd Santa Sofia; Luca Rinieri, segr.circ. Pd Cervese Forlì

Tomas Rubboli, segr.circ. Pd Meldola; Filippo Scogli, segr.circ. Pd Bertinoro; Davide Simoncelli, segr.circ. Pd Bussecchio Forlì; Aureliano Ronchi; Bruno Ascoli; Eugenia Benini; Andrea Canali; Gabriella Cavina; Luisa Del Bianco, già Giudice penale; Paola Fava, Pier Luigi Flamigni, Idilio Galeotti, Gabriele Locatelli

Maria Maltoni, Luciano Minghini, Roberto Morigi, Graziano Rinaldini, William Sanzani, Augusto Scarpa, Carlo Sorgi, già Giudice del Lavoro; Maria Rosa Tramonti, Maria Teresa Vaccari. Enzo Valbonesi, Massimo Zoli, Moreno Zoli, Paola Zucchi e Marieline Zucchiatti