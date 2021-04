Appello della Lega a Bonaccini: "Dal 1 maggio può far ripartire le attività economiche"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Si dia un segnale di continuità. Ci apprestiamo, da lunedì, a scalare una posizione nella scala cromatica delle colorazioni regionali. Portiamo, da adesso in avanti, la nostra regione fuori dalle acque agitate permettendo a tutte le categorie di lavoro di navigare finalmente in acque più tranquille. Parliamo a nome di tutte quelle attività economiche prese di mira da continui provvedimenti di chiusura che ha in molte occasioni raggiunto l’accanimento ingiustificato. Ci rivolgiamo soprattutto al governatore della nostra regione che dalla scadenza di questo DPCM 30 aprile avrà in mano le chiavi per far ripartire il motore delle tante attività fino ad oggi chiuse, auspicando che nell’elenco vi rientrino quelle categorie che ad oggi hanno solo avuto dinieghi e aiuti caritatevoli. Ristorazione, mondo dello sport, mondo dello spettacolo, turismo devono poter ripartire in sicurezza, rispettando protocolli e normative, che permettano di farli tornare, una volta per tutte, ad una progressiva normalità. E come sempre ricordiamo che il miglior ristoro è la riapertura.

Albert Bentivogli

Letizia Balestra

Consiglieri comunali Lega Salvini Premier