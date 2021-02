Approvata la risoluzione della Lega contro l’abrogazione della caccia nei campi agricoli

Approvata la risoluzione della Lega contro l’abrogazione dell’attività venatoria nei fondi agricoli. Secondo il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, "l’abrogazione dell’articolo 842 del Codice Civile, richiesta dai 5 stelle al Senato, comprometterebbe gli equilibri ecologici del territorio. Anche la maggioranza regionale in aula ha concordato sul fatto che "questa proposta non è condivisibile. Non si può impedire l’esercizio della caccia nei fondi agricoli aperti, perché serve alla conservazione della biodiversità e degli equilibri ecologici e riduce i danni all’agricoltura e gli incidenti stradali provocati da animali selvatici".

L’abrogazione della legge, ha spiegato il consigliere, "limiterebbe notevolmente l’esercizio della caccia e comprometterebbe il complesso impianto legislativo che regola la stessa attività venatoria e la protezione della fauna selvatica. Soprattutto, in un momento come quello attuale, dove, a causa dell’interruzione e del rallentamento delle battute di caccia per la pandemia, si è avuta una proliferazione incontrollata di alcune specie animali selvatiche che rischia di compromettere gli equilibri ecologici oltre che aumentare a dismisura sia i danni alle attività agricole che gli incidenti stradali. Una proposta, quella dei Cinquestelle, non condivisa nemmeno dalla giunta Bonaccini che ha accolta la risoluzione della Lega ed espresso molte criticità sul disegno di legge depositato al senato dai pentastellati".