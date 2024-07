Approvato il decreto Sport, emendamento di Forza Italia: "Aumenta il sostegno per gli studenti fuori sede"

Approvato dalla Camera il decreto legge Sport. Tale, spiega la parlamentare e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, "interviene su varie materie che toccano da vicino la vita dei ragazzi e delle ragazze: si parla di sport, di sostegno agli alunni con disabilità e di integrazione di quelli stranieri, di università e ricerca. Il corretto e più agile funzionamento di questi settori è fondamentale perché il sistema possa diventare sempre più efficiente".

"Forza Italia ha contribuito in maniera fattiva e responsabile in particolare, ottenendo l'inserimento dell'articolo 16 bis, con emendamento a mia prima firma che prevede un incremento di oltre dieci milioni di euro del fondo per gli studenti fuori sede iscritti alle università statali - prosegue Tassinari -. Questo incremento, in linea con la Riforma del Pnrr sull'Housing universitario, mira a rimborsare le spese di locazione degli studenti fuori sede, contrastando il disagio abitativo e l'aumento degli affitti, specialmente nelle grandi città, e garantendo tutele specifiche per gli studenti meno abbienti. Su questo tema è rilevante l'impegno profuso dal Ministero dell'Università Anna Maria Bernini, che ringrazio. Abbiamo proposto un fondo sperimentale di 1,5 milioni di euro per il 2024 per un assegno di cura per studenti con disabilità gravissima, coprendo le spese per personale qualificato nelle università".

"Tra le nostre proposte anche l’ emendamento permette alle università statali di bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata di professori di seconda fascia riservate ai ricercatori a tempo indeterminato con abilitazione scientifica nazionale - continua la deputata -. Il provvedimento affronta anche l'insegnamento sui posti di sostegno, la formazione dei docenti non specializzati, il riconoscimento dei titoli esteri e l'integrazione degli studenti stranieri. Forza Italia persegue un sistema educativo efficiente, accessibile, che offra libertà di scelta, e promuova coesione sociale e sviluppo cognitivo, per questo esprimo il voto favorevole di Forza Italia al provvedimento".