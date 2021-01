Apre un proprio coordinamento provinciale l'associazione 'Culturaidentità', responsabile è Lasaponara

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francesco Lasaponara il stato nominato responsabile territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena di 'Culturaidentità'. A seguito della nascita del coordinamento regionale, capitanato da Fabio Callori, responsabile regionale dell’Emilia-Romagna, e sostenuto dal lavoro di Susanna Tartari, responsabile provinciale di Ferrara, è stato istituito il coordinamento provinciale di Forlì-Cesena dell'associazione nazionale fondata nel 2018 dall’attore ed editore Edoardo Sylos Labini.

Spiega una nota di Lasaponara: "Obiettivi di CulturaIdentità sono la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e dell’identità italiana. Accetto l'incarico con grande entusiasmo e orgoglio. Forlì è una città ricca di cultura e di storia, un vero e proprio patrimonio da tutelare e far riscoprire ai forlivesi stessi. Simbolo di tale ricchezza è il nostro centro città, in cui la storia si mescola in maniera magistrale con l'architettura, in numerosi palazzi di matrice razionalista. Particolarmente significativo è il fatto che nell’anniversario dei 700 anni dalla nascita di Dante Alighieri, sia proprio dai suoi versi nella Divina Commedia che inizia il percorso di CulturaIdentità nella nostra terra. Forlì è la città descritta nel girone dell'Inferno come "la terra che fe' già la lunga prova", il riferimento è alla battaglia di Forlì del 1282, in cui i ghibellini forlivesi sconfissero le truppe papali francesi. Abbiamo scelto queste parole del sommo poeta, per identificare il nostro gruppo anche sui social. In un periodo così difficile e tormentato per la nostra società, è un segnale importante che più persone di svariate estrazione sociale decidano di lavorare e mettersi in gioco per difendere il tesoro artistico e culturale forlivese. È dalla collaborazione e da un rinnovato entusiasmo - conclude - che la cultura con la "C" maiuscola può diventare un veicolo per la ripresa economica e la nascita di nuove opportunità di lavoro”.