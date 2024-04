L'area repubblicana di centrosinistra si ricompatta con Rinaldini: "Ha fatto sviluppare la città come dirigente aziendale"

Il mondo repubblicano che fa capo al centrosinistra e che milita nella sezione forlivese dell'Associazione Mazziniana “Giordano Bruno” si riunisce per esplicitare il suo sostegno al candidato sindaco Graziano Rinaldini. Quest'area politica nel centrosinistra esprime 4 candidati per il Consiglio comunale, due nelle liste del Pd (l'ex assessore Giovanni Bucci e la giovane Cecilia Spazzoli) e due nella lista centrista 'Rinnoviamo Forlì' (l'ex assessore Luigi Ascanio e l'ex consigliera provinciale Antonella Greggi).

Tutti i partiti dell'ala moderata, in queste elezioni comunali, sono finiti spaccati in due tra l'appoggio a Rinaldini o a quello al sindaco uscente Gian Luca Zattini. E' così per Italia Viva e Azione e il canovaccio si ripete anche per l'area laico-repubblicana. Con Zattini infatti si candidano la presidente comunale uscente Alessandra Ascari Raccagni (espressa dal Pri “ufficiale”) e Sara Samorì (espressa da Azione, anche lei mazziniana), entrambe candidate nella lista civica di Zattini. E la divisione si perpetua anche nella “vecchia guardia”, con l'ex assessore Pd Elvio Galassi che ora sostiene Zattini (come rappresentante di Italia Viva), mentre sono con Rinaldini Luigi Sansavini, ex vicepresidente della Provincia e l'ex assessore Lodovico Buffadini (sostenitore quest'ultimo di Zattini nel 2019).

I candidati

Se da una parte non macina certo i numeri dei grandi partiti, l'area repubblicana, spezzettata in tutti gli schieramenti, vuole continuare a far sentire la propria voce, rappresentando una parte della storia della città “che vediamo ancora oggi presente nella stessa toponomastica”, ricorda Ascanio. “Abbiamo tanto entusiasmo per la politica e veniamo dalla stessa cultura laica di impegno nella società”, prosegue Ascanio. “Vengo dai principi mazziniani e non posso che dare una mano a Rinaldini”, dice da parte sua Giovanni Bucci. Per Greggi stare nel centrosinistra “è una scelta fisiologica dei repubblicani progressisti per fare da diga ad una destra sempre più estrema che vediamo sempre di più anche in questa città”. Cecilia Spazzoli, 24 anni, punta tutto su giovani e transizione ecologica: “Pur essendoci l'università, Forlì non è una città per giovani e l'amministrazione comunale non si è mai spesa per loro”.

Il sostegno a Rinaldini

Ad affiancare i 4 candidati anche due ex esponenti di primo piano dell'area repubblicana. Buffadini riconosce a Zattini di essere “una brava persona”, ma che ha mancato “nella capacità di fare progettazione strategica per la città pur avendo a disposizione le risorse del Pnrr”, rimanendo “nell'ordinaria amministrazione, come una sorta di amministratore di condominio”. Poi l'affondo: “Ho guardato il piano triennale degli investimenti del Comune e non c'è un euro per le fogne, eppure in passato c'era un piano ventennale di miglioramento progressivo del sistema fognario. Che fine ha fatto?”.

Quindi il sostegno a Rinaldini, esplicitato da Sansavini: “Rinaldini non va valutato tanto sui demeriti degli altri, ma per il suo ruolo in città, che ha fatto crescere tramite il suo lavoro di dirigente aziendale. Forlì sarà una città diversa se Graziano riuscirà a mettere in pratica il suo essere”. Lo stesso Rinaldini ricorda poi che a volere la sua candidatura a sindaco fu anche Gabriella Poma, intellettuale anche lei di area repubblicana: “Lanciò l'idea e continuò a sostenerla per mesi, anche se in quel momento avevo un ruolo in Formula Servizi che non potevo mollare”.

Rinaldini: “Alfabetizzazione digitale per gli anziani”

Al mondo repubblicano Rinaldini promette un sviluppo della città basato “sull'attenzione alle aziende che fanno innovazione tecnologica”, in contrapposizione, invece, ad un Comune che per Rinaldini nelle classiche nazionali è finito in basso tra quelli “in cui bisogna fare alfabetizzazione digitale”. Ed attacca: “Nel 2021 c'era un piano di digitalizzazione di tutti gli archivi comunali, gli stessi che sono andati in gran parte persi con l'alluvione e che ora potremmo ancora avere”. Ma anche digitalizzazione per gli anziani “per poter fruire dei servizi di telemedicina o poter gestire le fatture che ormai arrivano digitali”.

Rinaldini può così contare sull'appoggio di tanti ex amministratori del centrosinistra, ma contemporaneamente ha messo in piedi un'alleanza con il Movimento 5 Stelle che chiede discontinuità con l'attuale ma anche con precedenti amministrazioni, giudicate fallimentari specialmente per cementificazione e consumo di suolo. Come si conciliano i due propositi? Risponde Rinaldini: “Nel 1995 si era fatta una programmazione urbanistica per una città che cresceva e che si stimava potesse arrivare a 180mila abitanti. Zattini ha avuto tutto il tempo per modificare quei piani, almeno il centrosinistra dell'epoca aveva fatto una previsione per il futuro, non come lui che non ha guardato al dopodomani”. Per Rinaldini, però, quei piani non sono più attuali: “La popolazione invece cala e si rischia che Forlì diventi una città dormitorio se non si fanno politiche per aggregarci ad un corridoio di altissima tecnologia che va a Bologna e Milano, un asse su cui ci sarà il massimo sviluppo. Abbiamo delle eccellenze che ce lo permettono, bisogna ora avere la visione di uno sviluppo in cui siamo protagonisti del futuro”.