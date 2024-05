Aree verde alluvionate, Poggi (Pd): "Condizioni di degrado. E lavori fermi al Parco della Pace da Natale"

"E’ inaccettabile che a tutt’oggi i parchi dei quartieri travolti dall'alluvione versino in condizioni di grave degrado". Così Loretta Poggi, candidata indipendente nella lista del Pd per Graziano Rinaldini Sindaco. "E’ passato quasi un anno dall’alluvione, ma Forlì e la sua comunità continuano a portarne i segni - argomenta -. Nonostante la dilagante cementificazione i cittadini di Forlì possono contare su numerose aree verdi in cui rigenerarsi, rilassarsi, socializzare. Molto spesso però in queste aree si registrano un’incuria, una scarsa manutenzione che ne pregiudicano la piena fruizione. Maggiori risorse e maggiore attenzione dovrebbero essere riservati a questo patrimonio. La manutenzione periodica e la pulizia all’interno delle aree verdi dovrebbe essere curata, attenta, puntuale: luoghi belli accoglienti frequentati da bambini, famiglie, anziani, “disincentivano” anche frequentazioni meno gradite".

"Oltre al parco Urbano, principale polmone verde della città e spazio identitario caro a tutti i forlivesi l’alluvione ha travolto anche i parchi di molti quartieri. E’inaccettabile che a tutt’oggi queste aree versino in condizioni di grave degrado - fotografa -. Non è più rinviabile un piano che definisca modalità e tempi previsti per il loro ripristino. Anche, e soprattutto, nei quartieri alluvionati come San Benedetto. Nel Parco di via Scaldarancio sono ancora presenti accumuli fangosi, il terreno è dissestato, i giochi per i bambini sono inutilizzabili. Nonostante un’importante donazione ricevuta da Coop Romagna Marche nessun intervento è stato messo in cantiere. Nel Parco della Pace i lavori finanziati con un progetto del Pnrr sono stati avviati in autunno e proseguiti celermente fino a Natale. Da allora è tutto fermo, ad eccezione di alcune piantumazioni avvenute tra febbraio e marzo. Questa area verde è l’unico polmone verde a disposizione di un’ampia zona residenziale, e per la vicinanza frequentata anche dagli abitanti del centro storico. Ad oggi la zona si presenta in stato di evidente abbandono: i prati non sono stati livellati né piantumati, gli impianti di illuminazione e di video sorveglianza non sono stati installati. Il quartiere, poiché pesantemente alluvionato, a mio parere meriterebbe un’attenzione, una cura ed una sensibilità diversa da parte dell’amministrazione".

Conclude Poggi: "Se il problema sono l’ampiezza delle aree e la scarsità di mezzi e risorse, per la manutenzione e la pulizia delle aree verdi si potrebbero utilizzare diversi strumenti quali ad esempio i Patti di Collaborazione che, per esperienza diretta posso affermare essere uno strumento ideale per favorire la partecipazione e la cura della cosa pubblica. Per questo andrebbero favoriti, incentivati, adeguatamente finanziati essendosi dimostrati capaci di creare partecipazione per la cura del bene comune".