Arena San Domenico, Pompignoli (Lega): "Formula vincente dell’amministrazione"

“Quando c’era l’urgenza di ripartire, di tornare a lavorare in presenza, di riaprire i ristoranti, le discoteche e le palestre, pochi di noi hanno pensato che anche la cultura, la musica e lo spettacolo avessero il diritto di ‘tornare in scena’, e di farlo presto e in sicurezza. Per questa ragione ringrazio davvero di cuore l’Amministrazione di Forlì e in particolare l’Assessore alla cultura Valerio Melandri per aver maturato, progettato e realizzato l’idea dell’arena San Domenico".

È il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Massimiliano Pompignoli, a rendere omaggio al grande successo dell’arena estiva e al suo calendario di eventi e manifestazioni.

“L’Assessore Melandri e tutti i professionisti, i tecnici e le persone che hanno contribuito a realizzare questa rassegna, hanno restituito ai forlivesi un luogo magico e carico di significati, che si appresta a diventare paradigma di libertà e strumento di rappresentazione della culturale forlivese. Ma sono state soprattutto le associazioni, le scuole di musica e gli artisti di questa città che hanno dato vita all'arena, riempiendola di contenuti, a far emergere il valore, l’importanza e la potenza della cultura, in tutte le sue forme. È anche su questo fronte, quello dell’arte e dello spettacolo, che si traduce il cambio di passo della Giunta Zattini. Un cambiamento fatto di idee, progetti ma soprattutto di cantieri e cose fatte”.