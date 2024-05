Arrivato dal Marocco 18 anni fa, è volontario della Croce Rossa: Forza Italia candida il 39enne Youssef Laazizi

“Chi è arrivato in Italia da straniero e vive e lavora da molti anni nel nostro Paese e a Forlì può dare un grande contributo all’integrazione, uno dei principali problemi da affrontare nella società contemporanea. Ecco perché candidiamo consigliere comunale di Forlì nella lista di Forza Italia Youssef Laazizi, 39 anni, arrivato 18 anni fa in Italia dal Marocco”. E’ la presentazione del coordinatore cittadino degli azzurri Joseph Catalano, dell’assessore e capogruppo Giuseppe Petetta e della deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari.

Racconta Laazizi: “Mi sono laureato in economia e gestione presso l’università marocchina di Settat. E ora la mia vita è un mix di passione sportiva, impegno sociale e lavoro. Da volontario della Croce Rossa Italiana a Forlì, mi occupo come autista soccorritore dell’ambulanza, mettendo al servizio degli altri le mie competenze e la mia dedizione. Molto altro tempo libero lo trascorro sui campi di calcio e pallavolo, con l’importante compito di arbitro di calcio a 11 e a 5. Il mio legame con lo sport è profondo, tanto che mi sono impegnato anche come arbitro di pallavolo, presso il Centro Sportivo Italiano (Csi)".

"Nella vita di tutti i giorni, lavoro come operaio metalmeccanico, contribuendo al mondo della produzione e della manifattura. Inoltre, sono membro del Consiglio dei cittadini stranieri di Forlì, dove ho contribuito attivamente al bene della comunità multiculturale di cui faccio parte - prosegue -. La mia vita è un viaggio fatto di diverse esperienze, ma tutte unite da un unico filo conduttore: fare bene nella comunità in cui vivo”.