Ascanio (Rinnoviamo): "Occuparsi del benessere psico-fisico delle giovani generazioni"

La lista civica Rinnoviamo Forlì ritiene che le politiche educative di un’amministrazione comunale debbano essere orientate, soprattutto, al benessere psico-fisico delle giovani generazioni. Occorre scommettere sulla qualità dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, sulla razionale organizzazione dell’offerta formativa e sulla partecipazione attiva dei cittadini alle scelte educative di fondo, come la stessa Commissione Europea stabilisce nelle proprie direttive. Crediamo che il modello pedagogico per lo sviluppo delle nostre proposte debba essere quello democratico, pertanto abbiamo avviato un gruppo di lavoro volto a promuovere un’attività di studio e ricerca. Il metodo democratico verrà realizzato attraverso confronti mirati con i rappresentanti del mondo dell’istruzione, delle famiglie, della cooperazione, del volontariato, delle società sportive, per individuare le problematicità e condividere scelte serie e concrete nei diversi ambiti educativi. In tal senso saranno trattati i temi dei servizi per l’infanzia, di quelli extrascolastici, del diritto allo studio, dei poli scolastici integrati, della dispersione scolastica e del tempo libero, ambiti la cui portata investe anche il campo socio-culturale, coinvolgendo buona parte della comunità forlivese.

Luigi Ascanio (area tematica educazione-istruzione-sport)