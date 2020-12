Mes, Vietina (Forza Italia): "Assente dall’Aula perché in attesa del risultato del tampone"

Il parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio, Simona Vietina, non ha presenziato mercoledì in parlamento per il voto sulla riforma del Mes. "Sono in attesa, insieme a tutta la mia famiglia, dei risultati del tampone effettuato per verificare un possibile contagio da Covid-19 - ha spiegato Vietina -. Mio malgrado, questa situazione non mi ha permesso di recarmi a Roma né tantomeno in aula".

Conclude l'esponente berlusconiana: "Sono profondamente dispiaciuta di vedere strumentalizzata la mia assenza. La mia posizione sulla riforma del Mes è ben nota da tempo ed è stata dichiarata pubblicamente anche nel corso di una recente trasmissione televisiva. Il mio voto sarebbe stato negativo e perfettamente in linea con le posizioni espresse dal presidente Berlusconi in merito".