Assalto alla sede della Cgil di Roma, presidio di solidarietà a Forlì: "Nessuno scardinerà l'ordine democratico"

Apertura straordinaria, domenica mattina, della sede della Cgil di Forlì dopo l'attacco alla sede nazionale della Cgil di Roma per mano anche di esponenti di estrema destra e "no vax". Un "vile attacco squadrista", l'ha definito il segretario generale della Cgil di Forlì, Maria Giorgini, presente al presidio spontaneo "della cittadinanza democratica e antifascista". Argomenta Giorgini: "È bastato dire che alle 9 la Camera del Lavoro apriva per trovarsi un fiume di persone che volevano portare la loro solidarietà e vicinanza. Si è trattato di un vero abbraccio collettivo alla Cgil, a tutti i suoi iscritti e iscritte e a tutto il mondo del lavoro che ha subito un'azione violenta e intimidatoria".

"Il fine è chiaro, si strumentalizzano le paure e fragilità delle persone per inibire l'azione sindacale in una delle fasi più difficili e importanti dal dopoguerra, quella della ricostruzione del paese a seguito della pandemia - aggiunge -. Oltre al sostegno significativo e profondo di Cisl e Uil, è giunta una marea di messaggi di solidarietà, vicinanza e parole di sdegno e disprezzo per l'attacco alla Cgil. Un attacco squadrista volto a scardinare l'ordine democratico di questo paese e a fermare l'azione del movimento delle lavoratrici e dei lavoratori. Il nostro impegno non verrà certo meno e non ci faremo intimidire. In questo autunno caldo le priorità sono chiare; si tratta di ricostruire il paese a partire dagli articoli della nostra Costituzione e darne concreta applicazione nel lavoro, nel sistema pubblico e nella vita delle persone".

"Un ringraziamento ai sindaci di tanti Comuni del nostro comprensorio, alle forze politiche del centro sinistra, ai consiglieri comunali , assessori regionali e parlamentari assieme ad alcune associazioni di categoria che hanno portato la loro solidarietà immediatamente senza se e senza ma come segno concreto di vicinanza alla Cgil e di riaffermazione del valore della democrazia in questo paese - conclude Giorgini -. Infine il ringraziamento più importante alle iscritte e agli iscritti, alle delegate e ai delegati, alle attiviste e agli attivisti e ai funzionari e funzionarie sindacali che questa notte, oggi e nelle prossime sere presiderianno le nostre sedi. Abbiamo 120 anni, abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora".

Marco Di Maio

Il parlamentare Marco Di Maio ha sentito telefonicamente Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil a Forlì, e diversi dirigenti del sindacato, "colpito dalla furia neofascista di Forza Nuova e di estremisti presenti nei cortei "no green pass" di sabato a Roma. Mi auguro che tutte le istituzioni locali e tutte le forze politiche, senza esclusioni di schieramento, sappiano far sentire la propria voce. In certi momenti i silenzi pesano più delle parole".

"La vicinanza alla Cgil e alle organizzazioni sindacali, in questo momento in modo particolare, è necessaria e doverosa - afferma -: perchè quando si assalgono le sedi degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, si attaccano le basi delle nostre comunità, delle istituzioni democratiche, delle fondamenta della Repubblica. La libertà per la quale dicono di battersi violenti e aggressori infrangendo qualsiasi regola, è una parola nobile che nulla ha a che fare con questo scempio. Solidarietà alla Cgil. Nessuno si farà intimidire o piegare da questi metodi che niente hanno a che fare con la legittime espressione del dissenso. Libertà e democrazia sono ben altra cosa".