Ausl, Pompignoli (Lega): "Carradori ha spaccato il collegio di direzione sulla revisione dell'atto aziendale"

“Un fatto più unico che raro. Un blitz a tutti gli effetti per far passare quella che è una modifica sostanziale dell’atto aziendale dell’Ausl Romagna come un semplice pro forma”. Usa queste parole il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, per descrivere la "forzatura" messa in atto dal direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori, durante l’ultimo Collegio di Direzione dell’azienda sanitaria romagnola.

“In tale sede, Carradori ha portato all’attenzione delle direzioni tecniche, amministrative, infermieristiche, mediche e di tutti i consiglieri un progetto di revisione dell’atto aziendale dell’Ausl Romagna fortemente impattante. Progetto che, in alcun modo, era stato condiviso con le parti sindacali e che, secondo numerose segnalazioni, conterrebbe diverse criticità. Alla luce delle forti perplessità dei consiglieri e delle direzioni tecniche infermieristiche per un documento che, nelle intenzioni del direttore, si sarebbe dovuto liquidare in quattro e quattr'otto, il Collegio, per la prima volta, si è trovato di fronte alla necessità di esprimersi con un voto che ha visto lo stesso dividersi a metà”.

“E’ come se un sindaco portasse in giunta una delibera e la metà dei suoi assessori gliela bocciassero. Qualsiasi amministratore responsabile si dimetterebbe di fronte a un fatto del genere - spiega Pompignoli che definisce il voto in seno al Collegio - un vero e proprio atto di sfiducia nei confronti di Carradori da parte non della politica, ma di tecnici e professionisti che vivono e lavorano al servizio della sanità pubblica e della nostra comunità. Qualunque siano le modifiche e gli obiettivi di questa proposta, che comunque appaiano discutibili e decisamente sostanziali, è impensabile poterle liquidare all’acqua di rose, in una settimana e senza aver avviato un lungo confronto con i sindacati, i territori, le parti sociali e i tanti professionisti che compongono il Collegio di Direzione”.

Lunedì prossimo è stato inserito quale punto prioritario alla discussione della prevista Ctss (Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria) proprio la proposta di modifica dell’atto aziendale ed esteso l’invito alla partecipazione alle Organizzazioni Sindacali Confederali Cgil, Cisl e Uil.

“Non è il momento di avanzare simili progetti, con un’azienda fragile, un direttore prossimo alla scadenza e molti sindaci che vanno al voto – conclude Pompignoli che chiede - di interrompere ogni tipo di iniziativa da parte della direzione generale dell’Ausl Romagna rispetto a questa proposta e di avviare un tavolo di confronto a partire dai territori, veri protagonisti delle politiche sanitarie e socio-sanitarie di questa Regione.”