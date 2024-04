Vico Zanetti (Pd): "Zattini doveva cambiare il centro, alla fine ha tolto solo una pensilina"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Mette tristezza quello spazio vuoto davanti al palazzo delle Poste, al posto della pensilina. E il bagno chimico rosso, comparso come un monolite reduce da 2001 Odissea nello Spazio e prontamente scomparso non ha certamente migliorato le cose. A noi forlivesi, in previsione dell'estate, resta la certezza che sarà il sole e non Forlì a brillare, sulle nostre teste, visto che manco potremo sederci all'ombra, sui gradini delle Poste senza essere multati per bivacco abusivo. Insomma salutiamo il quinquennio di amministrazione Zattini che doveva asfaltare la criminalità in centro e si è limitato a asfaltare, e pure in malo modo, corso della Repubblica, e che doveva togliere gli ostacoli al commercio in centro storico, e ha tolto solo una pensilina. Ma la vera domanda che dovrebbe assillare noi forlivesi è se, come dichiarato, la pensilina verrà rimontata, o se, come mi dicono persone informate, nello smontaggio l'opera dell'architetto Marcello Balzani sia stata distrutta. In entrambi i casi, oltre a sapere delle condizioni del manufatto, vorremmo capire dall'amministrazione quant'è costata questa performance picconatoria ai forlivesi, perchè anche le cifre di cui ho sentito vanno dai 70 ai 250mila euro.

Vico Zanetti