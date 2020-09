Autobus e studenti, Pompignoli (Lega): "Stop a penalizzazioni per chi vive in montagna"

"Le norme adottate valgono per tutta la Regione. In caso di prolungamento dei tempi di abbonamento le aziende di trasporto locale possono emettere un voucher che può essere usato entro un anno e non può essere ceduto a terzi. Preferibilmente i voucher dovrebbero essere usati per acquistare forma scontata i nuovi abbonamenti". Così l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini ha risposto all'interrogazione del consigliere Massimiliano Pompignoli (Lega) in merito alle politiche regionali inerenti alla mobilità nei comuni montani con particolare riguardo agli studenti “under 26”. A fronte della risposta dell'assessore, Pompignoli si è detto insoddisfatto perché "resta troppa discrezionalità: verificherò quanto avverrà nei prossimi mesi".

