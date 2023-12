Baby gang, Bentivogli (Lega): "Non si voglia far passare la nostra città come luogo degradato e privo di sicurezza"

"Non si voglia far passare la nostra città come luogo degradato e privo di sicurezza. Le baby gang sono un problema nazionale diffuso, tutte le città d’Italia oggi vivono un problema generazionale che col tempo sta creando difficoltà oggettive". Albert Bentivogli

segretario forlivese della Lega, consigliere comunale e vice capogruppo, replica così alle osservazioni del direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, sostenendo come siano altri i motivi dietro il fenomeno.

Il primo, spiega, "è legato in parte ai due anni di isolamento che i nostri ragazzi hanno vissuto durante la pandemia che non ha sicuramente agevolato le relazioni sociali e in parte a giovani non integrati ai loro coetanei e nel tessuto sociale cittadino. Non vuole essere una lesa maestà anzi per noi la sicurezza è fondamentale per infondere tranquillità ai nostri concittadini e gli strumenti adottati devono rispondere alle esigenze del territorio. Per questo motivo l’amministrazione comunale in questi ultimi quattro anni ha implementato tanti aspetti legati alla sicurezza".

"Video sorveglianza, nuove assunzioni degli agenti di polizia locale, nuovo regolamento di polizia urbana, norme anti degrado hanno contribuito a creare una condizione di sicurezza maggiore e maggior controllo del territorio che in molti casi ha permesso in tempi brevissimi di assicurare i protagonisti di gravi episodi alla giustizia - continua l'esponente del Carroccio -. Sia chiaro, questi mezzi, non possono sostituirsi ai comportamenti sbagliati che in alcuni casi affliggono i nostri giovani. Il tema sicurezza è una priorità non abbasseremo mai la guardia cercando nel frattempo di capire come migliorare con sistemi e mezzi di controllo ancora più puntuali, è notizia che il governo implementerà le forze dell’ordine ormai da troppo tempo sotto organico, che possano infondere tranquillità e sicurezza alle famiglie e ai nostri ragazzi".