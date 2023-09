Bagnara (M5S): "Gasdotto, silenzio assordante delle associazioni degli agricoltori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Se a Forlì, poderi e fabbricati si erano salvati dalla catastrofe alluvione, a differenza di quelli trasformati in un deserto di fango seccato al sole, con piantagioni danneggiate che non si sa se una parte riuscirà a sopravvivere dopo lo stress subito, ora ci penserà l’enorme e profondo tracciato per lo sbancamento del metanodotto. Con la catastrofe alluvione del 16-17 maggio oltre ad essersi aperta un’immensa voragine socio-economica ed ambientale, è stata stravolta la cartografia delle aree esondabili o allagabili del Piano Comunale di Protezione Civile tuttora in vigore e proprio per questo il tracciato del gasdotto dovrebbe essere rivisto.

Questa monumentale opera viene spacciata come “strategica” e di primario interesse pubblico nazionale a causa della guerra in Ucraina, del sabotaggio del gasdotto North Stream, dell’interruzione dei flussi dalla Russia, quando invece alcuni esperti asseriscono che la nostra rete è già sovradimensionata rispetto alle nostre esigenze nazionali ed il consumo di gas è in calo come lo si evince anche dai dati dello stesso MISE, quindi serve solo per vendere gas agli altri Stati Europei. Ad oggi nonostante abbia trasmesso in tempo reale alle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori tutta la documentazione in mio possesso, solo Confagricoltura ci ha supportato in questa complessa gravosa pratica attraverso incontri e sostanziali interscambi di suggerimenti legali e tecnici.

Da parte delle altre Associazioni di Categoria degli Agricoltori c’è stato un silenzio assordante al limite dell’imbarazzante. Domando pubblicamente se le Associazioni avessero preventivamente esaminato attraverso specialisti legali e tecnici in materia, critici e soprattutto aggiornati alle importanti sentenze, che modificano totalmente i parametri secondo nuovi concetti a favore dei Proprietari (Agricoltori o non Agricoltori), la bozza di accordo successivamente siglato con SNAM il 5/02/2019, afferente alle procedure e metodologie da adottare per la determinazione delle indennità relative alla costruzione del gasdotto. Sono parte attiva e sensibile alle problematiche in causa?

Si consiglia nuovamente ai proprietari di tutti quei terreni (agricoltori o no) e di quelle abitazioni con giardino interessati dal passaggio dell’impattante infrastruttura di unirsi al già costituito e strutturato Comitato “No Tubo Romagna” e di tutelarsi, rivolgendosi a legali e tecnici specializzati in materia per analizzare attentamente la complessa materia delle servitù e di tutti i danni susseguenti, qualora non si riesca a spostare il tracciato, grazie alla presenza di vincoli paesaggistici ed archeologici; le condizioni contrattuali proposte da SNAM ed in particolare a titolo non esaustivo nel sottostante elenco, attenzionare: tutte quelle clausole vessatorie; l’importo irrisorio delle indennità proposte non aggiornate in base alla nuova normativa e sentenze varie; che l’eliminazione di piante in campi coltivati sarebbe accompagnata solo da un rimborso “una tantum” e non da impegni per “coperture danni”, che in futuro si potranno verificare a causa del gasdotto; che la prevista “istituzione di una servitù da gasdotto” esporrà chi la subirà a eventuali futuri interventi manutentivi senza preavviso e senza alcun diritto a ristori.

Franco Bagnara - Consigliere Comunale M5S