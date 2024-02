Banchetto per sostenere l'iniziativa “Una firma per la vita" del Popolo della Famiglia

Continua la mobilitazione “Una firma per la vita" del Popolo della Famiglia di Forlì. Sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18,30, sarà presente un tavolo informativo in piazza Saffi (lato Camera di Commercio). "Continuiamo la nostra mobilitazione per raccogliere le firme su una legge di iniziativa popolare a sostegno della maternità e della vita dal suo albore alla fase dell'estrema sofferenza. Il tema della vita e dell'esistenza fragile è cruciale e tocca le persone nel profondo. Ne abbiamo avuto conferma lo scorso sabato, di fronte alla risposta di grande partecipazione dei cittadini che si sono fermati per sottoscrivere la nostra proposta di legge; anche chi non condivide la nostra idea non si è sottratto al confronto e al dialogo, e questa possibilità di scambio è comunque preziosa".

"Le situazioni di sofferenza che le famiglie vivono sulla propria pelle sono molteplici e tutte le persone in condizione di fragilità hanno diritto di ricevere aiuto e attenzione- continua la nota del Popolo della Famiglia. - Abbiamo raccolto in particolare la sollecitazione a ricordare le persone con epilessia, alla vigilia di una giornata internazionale dedicata alla consapevolezza di questa malattia che, soltanto in Italia, coinvolge circa 500.000 persone. La giornata si celebra ogni anno il secondo lunedì di febbraio; quest'anno cade il 12 febbraio e prevede la promozione di numerosi eventi, tra cui l’illuminazione di viola dei monumenti più rappresentativi delle varie città".

"Chiediamo alla nostra amministrazione comunale di non dimenticare questa iniziativa particolarmente efficace di sensibilizzazione e di prevedere anche l'illuminazione di viola del monumento di Piazzale della Vittoria, come accade in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. Anche un piccolo gesto può contribuire a togliere dall'isolamento chi vive questa malattia e a combattere il doloroso stigma che spesso accompagna le persone con epilessia. Ai cittadini interessati a seguire la mobilitazione di raccolta firme sul diritto alla vita, che continua anche in tante altre piazze della nostra penisola, ricordiamo che è possibile farlo sul sito www.unafirmaperlavita.it"