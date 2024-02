Bandiera delle Brigate Rosse a scuola, il caso finirà in Parlamento: "Una carnevalata? Su questi temi non si scherza"

Finirà in Parlamento il caso della bandiera delle Brigate Rosse fotografata all'ingresso del Liceo Artistico e Musicale "Canova" tra un gruppo di studenti in procinto di entrare. Contattata mercoledì da ForlìToday, la dirigente scolastica Raffaella Irene Contrafatto ha comunicato che è stata intrapresa "un'azione educativa", sui cui termini "stiamo ancora riflettendo", precisando che la bandiera all'interno della scuola non è stata sventolata, né esibita. Quel giorno a scuola era prevista una sfilata di Carnevale e quella bandiera - per quanto possa essere stata una scelta di cattivo gusto - sarebbe stata inserita in un contesto di travestimento carnevalesco, fa sapere la dirigente scolastica. "Non c'era alcuna finalità politica", assicura, lamentando che "l'episodio è stato decontestualizzato".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

"Nell’attesa di accertamenti che devono essere approfonditi con grande serietà, evidenziamo che non è credibile scambiare questo gesto per una carnevalata - commenta il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, anticipando la presentazione di un’interrogazione -. Non è accettabile infatti che si riduca a scherzo un simbolo, quello delle BR e dei loro ‘cattivi maestri’ di sinistra, che è costato all’Italia immensi lutti. E’ inevitabile pensare, a questo punto, che ci siano state da allora preoccupanti e forse volute omissioni nell’insegnamento della storia recente italiana".

"Sembra infatti che la memoria storica, soprattutto nelle ultime generazioni, abbia dei vuoti significativi non avendo ricevuto informazioni corrette, esaustive e obiettive sul periodo tragico della violenza politica degli ‘anni di piombo’, i famigerati anni ’70, costellati di attentati del terrorismo ‘rosso’ e costati centinaia di vittime - conclude il deputato -. Su questi temi non si scherza: ci sono infatti altre preoccupanti analogie tra quello che si sente urlare oggi in certe piazze e quello che accadde negli anni ’70. Il timore è che si ripetano gli errori compiuti allora di sottovalutazione della portata destabilizzatrice della lotta armata e del terrorismo politico di sinistra, con legami anche con organizzazioni terroristiche straniere”.