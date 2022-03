Barbiero: "Aumento delle indennità dei politici, le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

In merito all'adeguamento della funzione di Sindaco o Assessore nei Comuni d'Italia mi viene da dire che “Le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni”. Infatti dalla volontà di riconoscere ai Sindaci, soprattutto ed in particolare dei Comuni minori, un’indennità che fosse equa rispetto alle responsabilità ed all’impegno che gli amministratori devono svolgere, si è passati oltre, cadendo nelle “spire dell'inferno”. Le cifre degli aumenti sono ovviamente al lordo, comunque se per i Comuni minori si passa da 2.509,98 euro in 3 anni a 4.002,00 euro (un aumento del 59,4%) per un Comune come Forlì si passa da 5.205,89 a 11.040,00 euro (un aumento del 112,40%), in base alla Legge di Bilancio del 30.12.2021.

Nel 2021, per avere un termine di paragone, è avvenuto anche il rinnovo del contratto collettivo di lavoro (CCNL) dei metalmeccanici che prevede in 3 anni un aumento di 112,00 euro al 5° livello pari al 6,15% e che il massimo livello di inquadramento dei metalmeccanici, l'8° livello o A1, con il nuovo contratto passerà da 2.392,00 euro a 2.539,22 euro sempre in 3 anni, con i ruoli apicali di “gestione del cambiamento ed innovazione” (il V livello è preso a riferimento anche se probabilmente la maggioranza dei lavoratori metalmenìccanici è in una categoria più bassa -fonte: wwww.fiscotasse.it e sito della Fim-Cisl).

I lavoratori metalmeccanici percepiscono 13 mensilità e circa un'ulteriore mensilità come trattamento di fine rapporto (TFR), i Sindaci 12 mensilità più un'indennità di fine mandato simile al TFR (art.82 del Tuel, www.anci.it). Nello stesso tempo i fattori energetici -luce e gas- per le famiglie italiane erano già in previsione di crescere per circa 250,00 euro di costi in più all'anno (fonte. www.corriere.it/economia), oltre le ricadute a cascata in altri settori. E questo prima di questa scellerata aggressione della Russia all'Ucraina che ha scatenato questa guerra. Stiamo fronteggiando anche un'ulteriore emergenza profughi che necessità la nostra solidarietà, impegno, aiuto e risorse, quindi riflettere sul momento ed aspettare prima di far partire questi aumenti che incidono sulle risorse pubbliche non sarebbe un errore.

Raffaele Barbiero