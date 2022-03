Barriere architettoniche, Pompignoli (Lega): "Istituire il Registro regionale telematico dei piani di eliminazione"

Un apposito registro regionale dove poter raccogliere e consultare i piani di eliminazione delle barriere architettoniche elaborati dai Comuni dell’Emilia Romagna. È questa la proposta lanciata dal consigliere regionale Massimiliano Pompignoli in materia di fruibilità degli edifici pubblici, dei mezzi di trasporto urbano e degli spazi aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità.

"Stiamo lavorando alla stesura del progetto di legge partendo dal buon esempio della regione Lombardia, dove questo strumento è stato istituito a larga maggioranza con la legge regionale numero 14 del 9 giugno 2020 - spiega il consigliere Pompignoli - “l’obiettivo è quello di monitorare e promuovere l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Bologna e, al tempo stesso, di individuare le amministrazioni inadempienti. Il Registro dei Peba, una volta istituito attraverso l’utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Assessorato regionale competente, dovrà essere facilmente accessibile ai cittadini di tutta la regione per visualizzare, consultare e scaricare i documenti relativi ai territori comunali di interesse".

"Il Peba - conclude Pompignoli - è uno strumento molto importante per favorire una mobilità libera e sicura e monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. La maggior parte dei comuni però, ne è sprovvista. A Forlì, grazie all’ottimo lavoro di indagine ed approfondimento svolto dagli assessori Giuseppe Petetta e Rosaria Tassinari in collaborazione con le associazioni del territorio e le categorie più fragili, il documento sarà adottato entro la fine dell’anno andando a colmare un vuoto importante ereditato da altri".