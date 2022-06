Bastoni estensibili e Tso, Emilia Romagna Coraggiosa porta il caso in Regione

Fare sì che le procedure per il Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) vengano applicate in modo rigoroso, coerente e omogeneo su tutto il territorio regionale, compreso quello di Forlì, e che sia impedito il ricorso a strumenti di offesa contro cittadini indifesi in un momento di particolare fragilità e sofferenza. A chiederlo è un'interrogazione di Emilia Romagna Coraggiosa in cui si ricorda come "è notizia di questi giorni che il vicesindaco del Comune di Forlì, con delega alla Sicurezza, intende dotare la polizia locale di 'bastoni estensibili' da utilizzare, con la motivazione dell'autotutela per il personale, anche nell’esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori (Tso). Questi strumenti, adottati esclusivamente come mezzo di autodifesa, se utilizzati contro persone bisognose di assistenza sanitaria possono diventare pericolosi: nei giorni scorsi sono state recapitate due lettere di protesta indirizzate all'Amministrazione comunale di Forlì per denunciare la gravità dell'accaduto".

Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla giunta "se sia appurato che le procedure per il Tso vengano applicate in modo rigoroso, coerente e omogeneo su tutto il territorio regionale, compreso quello di Forlì, e che sia impedito il ricorso a strumenti di offesa contro cittadini indifesi in un momento di particolare fragilità e sofferenza, nonché quali strumenti sia intenzionata a introdurre per garantire piena vigilanza sull’attuazione delle procedure, affinché tutti gli attori coinvolti nell’effettuare un trattamento sanitario obbligatorio rispettino e facciano rispettare la legge".