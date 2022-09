Bentivogli (Lega): "Costi per gli impianti sportivi, non lasciare indietro nessuno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Il risultato pubblicato dal Sole 24 Ore sull’ottimo indice di sportività dove ci vede tra i protagonisti nazionali dello sport dilettante, amatoriale e di base e per l’alta fruibilità alle strutture sportive non ci fa dormire sonni tranquilli a causa delle tante istanze e richieste di aiuto che i gestori degli impianti sportivi comunali sollevano sui futuri rincari energetici da qui al prossimo inverno. Palestre, piscine e polisportive comunali si ritroveranno con costi di mantenimento quattro/cinque volte superiori agli stessi periodi di riferimento con il rischio di un ritocco di sopravvivenza dei prezzi dei servizi erogati e di conseguenza una peso ulteriore sulle tasche delle famiglie forlivesi. Come gruppo Lega, nel caso c’è ne fosse bisogno, ci attiveremo immediatamente per sensibilizzare l’amministrazione a tamponare una situazione che rischia di diventare un nuovo incubo dopo la parentesi pandemica. La strada del “non lasciare indietro nessuno”, già tracciata dall’assessorato allo sport, verrà ripercorsa per sostenere un mondo che deve rimanere di tutti.

Albert Bentivogli

Consigliere e segretario comunale Lega