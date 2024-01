Bentivogli (Lega): "Nessuno vuole chiudere o svendere la Fiera di Forlì. Sì alla sinergia paritetica con Cesena"

"Nessuno vuole chiudere o svendere la Fiera di Forlì. Questa è la direzione principale che le istituzioni locali vogliono prendere". Così Albert Bentivogli, segretario forlivese e vice capogruppo della Lega. "Al di là delle dichiarazioni soggettive esistono dei problemi oggettivi che vanno espressi per chiarire la situazione del nostro polo fieristico - esordisce l'esponente del Carroccio -. Intanto la Fiera di Forlì negli anni era diventata una voragine debitoria e di costi per una realtà medio piccola come la nostra non più in grado di sostenersi economicamente. Negli anni, a causa di scellerate precedenti gestioni amministrative, aveva generato 800mila euro di debiti. Solo grazie all’intuizione di questa amministrazione di cedere FieraAvicola a Rimini ha da una parte garantito il proseguo di una fiera internazionale di assoluto valore strategico ed economico per il nostro territorio dall’altro risanato un bilancio da troppi anni pesantemente in negativo a rischio fallimento".

"Restando sull’attualità bisogna dire che oggi la Fiera di Forlì, protagonista di diverse iniziative locali che il presidente Roccalbegni gestisce in modo egregio, parsimonioso e con i conti in ordine generando un’indotto importante per la città, non possiede però la forza da sola per poter rispettare la “legge delega” sulle società partecipate - prosegue Bentivogli -. Ricordo che le società partecipate come la fiera di Forlì devono per legge nel triennio aver conseguito un fatturato medio di un milione di euro, requisito fondamentale per poter continuare a tenere aperti i cancelli. È da qui che nasce l’idea e l’esigenza di unire le forze per creare una sinergia paritetica con la fiera di Cesena. Anche Cesena ha dovuto cedere Macfrut il suo fiore all’occhiello. Con questo nessuno vuole che la nostra fiera chiuda o venga svenduta soprattutto ora che i conti e i bilanci sono finalmente in ordine, anzi trovando una sinergia paritetica, sottolineo paritetica, con Cesena si andrebbe sicuramente a rispettare “quella legge” che garantirebbe il proseguo positivo delle attività fieristiche in entrambi i poli".

Conclude Bentivogli: "Sta ora alle istituzioni locali creare i migliori presupposti perché la nostra fiera venga definitivamente riqualificata mantenendo quel patrimonio di eventi stagionali che ogni anno richiama migliaia di forlivesi e non in via Punta di Ferro senza dimenticare l’importanza che la Fiera ha ricoperto in questi anni di emergenza pandemica e alluvionale nell’ospitare servizi di importanza vitale per la nostra comunità".