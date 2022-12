Bentivogli (Lega) plaude alla scelta di investire sul Natale: "La città 'illuminata' attira visitatori"

"Una città “illuminata” attira sempre visitatori. L’Immacolata Concezione coincide con l’accensione delle luminarie. Una folla entusiasta giovedì ha riempito la nostra splendida piazza". Lo afferma Albert Bentivogli, segretario della Lega forlivese.

"Memori degli allestimenti degli ultimi tre anni i forlivesi si sono riversati numerosi in centro storico per ammirare il rituale dell’ accensione dell’albero e del video mapping. Il bravo e simpatico Brumotti e la sua squadra di virtuosi della bicicletta hanno intrattenuto i presenti. Un giubilo si è sollevato al momento dell’accensione. Invito tutti a frequentare le vie del centro per ammirare le attrazioni. La scelta di investire sul Natale e sugli eventi è un impegno nei confronti di coloro che nonostante pandemia e crisi energetica continuano a credere ed investire nel nostro centro storico. Mi unisco all’appello del Sindaco nel sostenere l’acquisto nei negozi. Forlí deve essere illuminata e il suo centro storico il salotto della città".