"Benvenuti in Romagna": la Lega chiede un cartellone turistico lungo l'A14

Installare un cartellone con scritto "Benvenuti in Romagna" sull'autostrada A14 in territorio romagnolo. A chiederlo è una risoluzione della Lega a firma dei consiglieri Daniele Marchetti (primo firmatario), Andrea Liverani, Matteo Montevecchi e Massimiliano Pompignoli.

"Sotto un profilo culturale sarebbe importante delineare i confini storici della Romagna installando dei cartelloni lungo il tratto autostradale dell'A14 che diano il 'Benvenuto in Romagna' a turisti e viaggiatori: segnalando loro che stanno transitando nelle terre romagnole, dove storia, cultura e tradizioni si intrecciano con il buon vivere e un turismo a tutto tondo", spiegano i leghisti, che ricordano anche come analogo cartellone (ovviamente con diversa dicitura geografica) sia già stato installato in provincia di Piacenza.

Da qui la risoluzione per impegnare la giunta regionale "ad avviare un confronto con società Autostrade per l’Italia al fine di poter individuare il luogo più adatto del tratto A14 ricadente in territorio romagnolo dove poter installare la cartellonistica stradale, riportando la dicitura “Benvenuti in Romagna”.