"Benvenuti in Romagna", la Lega replica al Pd: "Un muro incomprensibile"

"In consiglio comunale una pagliacciata? Dispiace questo livore politico ?da parte dei responsabili territoriali del partito democratico che denotano una forma di chiusura che non aiuta la condivisione di temi trasversali. La minoranza perde l’occasione di poter condividere un’idea semplice e condivisibile". Il segretario e consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, replica così alle esternazioni dei dem che hanno criticato quanto accaduto lunedì in consiglio comunale, con la maggioranza unita in aula con il cartello “Benvenuti in Romagna”.

Argomenta Bentivogli: "Il cartello “Benvenuto in Romagna” è il giusto riconoscimento ad una parte della nostra regione vocata al turismo e all’ospitalità. Quello che i consiglieri del Partito Democratico hanno messo in scena lunedì in consiglio comunale è il triste epilogo iniziato in regione conclusosi nel consesso comunale forlivese. Memori del voto favorevole qualche giorno prima in regione di un esponente romagnolo dello stesso partito democratico e sicuri di una condivisione da parte di tutto il consiglio comunale, siamo rimasti basiti quando dai banchi dell’opposizione si è alzato un muro incomprensibile motivando il voto contrario con teorie sui massimi sistemi".

Poi un messaggio diretto ai dem: "Se non condividete i temi semplici e trasversali come aspettarci che possiate condividere quelli più complessi ed articolati che riguardano la città? Avete perso un’occasione, l’ennesima, per dimostrare alla città che la politica sui temi che uniscono non ha colore di appartenenza, quell’appartenenza che in questa occasione si chiama Romagna".