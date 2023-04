Bertinoro, nuovo ingresso in consiglio comunale: entra Sergio Moretti per la lista civica “BartnOra”

Avvicendamento tra i banchi del consiglio comunale del Comune di Bertinoro con il nuovo ingresso del consigliere Sergio Moretti - fratello di Sauro, stretto collaboratore del sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi - per la lista civica “BartnOra” che, alle ultime elezioni del 2021, aveva sostenuto la candidata sindaca Barbara Asioli.

Moretti, settimo in lista con 89 voti e in quota Fratelli d’Italia, ha partecipato alla prima seduta del consiglio venerdì scorso prendendo il posto, in surroga, del consigliere dimissionario Marco Lucchi - che lascia per motivi personali - il quale a sua volta aveva raccolto il testimone da Sibilla Mattarelli, eletta con 127 voti. Il neo consigliere Moretti, inoltre, siede in consiglio al posto di Alice Gattamorta, presidente del consiglio di zona di Santa Maria Nuova, sesta in lista con 94 voti.

Residente a Fratta Terme, 64 anni, sposato con tre figli, in pensione dal 2020, Moretti è stato dirigente delle Terme di Castrocaro dal 1992 al 1999 e responsabile del Servizio Patrimonio e Lavori pubblici del Comune di Bertinoro dal 2001 al 2020. Tre le priorità del neo-consigliere, tra cui il tema della disabilità. “E’ fondamentale la salvaguardia delle persone con disabilità - dice - a partire dal caso di Giuseppe D'Ursi, meglio noto come Beppe Rotelle, che da anni porta avanti una battaglia per vedere riconosciuto il proprio diritto a circolare con i mezzi pubblici con la sua carrozzina e che chiede una fermata a Capocolle che le precedenti e l’attuale amministrazione non hanno mai preso in considerazione ed è costretto a scendere alla fermata di Diegaro e continuare con la carrozzella”.

Tra le questioni portate avanti c’è poi la realizzazione del collegamento tra la Bidentina e Fratta Terme “per eliminare il traffico pesante che ogni giorno attraversa il centro abitato”, prosegue. Infine, la battaglia contro la costruzione della nuova scuola materna di Santa Maria Nuova. “C’è già la scuola privata della parrocchia - sottolinea Moretti - che è sufficiente a rispondere alle esigenze delle famiglie e quest’anno ha aumentato i posti da 43 a 75 per i bambini da zero a tre anni. Impegnare 2 milioni di euro del Pnrr per una nuova scuola ci sembra uno spreco”.