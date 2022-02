Bertinoro conta 51 ucraini nella sua comunità: la politica locale fa sentire la sua solidarietà

Dal Municipio di Bertinoro spunta la bandiera arcobaleno della pace. I gruppi consiliari "Insieme per Bertinoro" e "BartnOra" esprimono insieme "sdegno e sgomento" dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. "In queste tragiche ore, il nostro pensiero va alle sofferenze del popolo ucraino a cui vogliamo far sentire la nostra solidarietà e vicinanza - viene evidenziato -. La società civile e quella politica devono essere unite nel condannare l’invasione da parte della Russia, avvenuta in spregio ad ogni regola del diritto internazionale, minando la pace e la stabilità dell’Europa".

"Le istituzioni nazionali e sovranazionali devono impegnarsi con tutti gli strumenti diplomatici a loro disposizione, oltreché con le dovute sanzioni, per reagire a questa aggressione criminale - proseguono "Insieme per Bertinoro" e "BartnOra" -. Ci auguriamo che vengano garantite immediatamente protezione e aiuto alla popolazione civile che pagherà il prezzo più alto di una crisi che si doveva e poteva evitare. Siamo vicini anche ai cittadini di origine ucraina (in totale 51, di cui 48 donne) che risiedono e lavorano nel nostro Comune e che vivono con angoscia e preoccupazione questo terribile momento per i loro familiari e il loro paese".