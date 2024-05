Bertinoro, continua il botta e risposta tra Buonguerrieri (FdI) e Allegni (Pd) sull'alluvione: "Dovrebbe dimettersi"

“Un sindaco che scende in piazza indossando il tricolore per attaccare il Governo, affermando che non sono state stanziate le risorse per coprire le somme urgenze collegate all'alluvione, che invece sono state puntualmente stanziate, dovrebbe dimettersi perché tradisce il suo ruolo istituzionale e dimostra di essere un sindaco fazioso e di parte: un primo cittadino non più credibile e indegno di indossare la fascia tricolore”. Così Alice Buonguerrieri, deputata e presidente di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena, replica a Gessica Allegni, prima cittadina di Bertinoro e segretaria del Pd forlivese.

Quella sulle risorse per la ricostruzione post alluvione non ancora spese dal Comune di Bertinoro non è una querelle elettorale. “I numeri non mentono e soprattutto la totale assenza di efficaci interventi di ricostruzione sul territorio è sotto gli occhi di tutti – rincara la dose Buonguerrieri - A meno che Allegni non voglia negare pure questa volta l'evidenza. Il sindaco cita le coperture per 1,6 milioni, ma ne dimentica un pezzo, perché quelle sono solamente quelle destinate ai lavori urgenti di messa in sicurezza viaria come da ordinanza 13 e per la precisione sono 1 milione e 685 mila euro. Si vede che 85.000 euro non sono una cifra significativa per il sindaco di Bertinoro. Il suo Comune, però, ha ottenuto dalla struttura commissariale anche 333mila euro per le somme urgenze con l'ordinanza 6 del Commissario Figliuolo, ed ecco che il totale aggiudicato supera i 2 milioni: le somme urgenze, tra l'altro, erano esigibili nel 2023 ma Bertinoro ne ha richieste meno della metà. Curioso rilevare che, da un lato, Bertinoro ha aderito alla convenzione che la struttura commissariale ha sottoscritto con Sogesid, firmata il 14 febbraio e non a marzo, basta controllare il sito ufficiale, per sgravare i Comuni da quei lavori più complessi, ma dall’altro si lamenta del mancato aiuto".

"Almeno abbia la decenza di non parlare se proprio non c’è la fa a ringraziare il Governo Meloni e la struttura commissariale. Allegni si lamenta anche dei rinforzi di personale promessi dal Governo ma anche qui mente, perché alla Regione Emilia-Romagna sono state assegnate 216 risorse e una parte di esse sono state assunte dalle graduatorie in vigore, ma se non sono state assegnate a Bertinoro la domanda va posta in Regione, al compagno di partito Bonaccini pronto a scappare in Europa mentre la ricostruzione post alluvione è ancora in corso, perché è questa che ne ha disposto la suddivisione tra gli enti locali - prosegue -. Tra l'altro avevamo chiesto a Bonaccini, che sostiene di aver ormai ultima la ricostruzione post sisma 2012 dopo 12 anni, di mettere a disposizione alcune figure tecniche che sono ancora nella struttura commissariale, ma Bonaccini ce li ha negati, questo il motivo per cui il Governo ha proceduto all'assunzione di oltre duecento tecnici. Stiamo parlando di dati non arrivano da Fratelli d'Italia, non c'è nessuna lettura politica, ma sono contenuti nelle ordinanze del Commissario, pubblicate sul sito del Governo". "È su questi dati che il sindaco Allegni deve fare chiarezza, non su quelli che provengono da chissà quale altra campana, tantomeno dalla sua. In ultimo, per quanto concerne la Strada provinciale, il sindaco dovrebbe sapere che la competenza è della Provincia che deve chiedere le risorse che, sono certa, verranno sicuramente approvate come fatto finora per tutti gli interventi di messa in sicurezza - conclude Buonguerrieri -. Chieda informazioni al suo Presidente Lattuca”.