Bertinoro, esulta Europa Verde: "Gessica Allegni sarà un ottimo sindaco"

"Siamo estremamente soddisfatti del risultato delle elezioni di Bertinoro". Per Alessandro Ronchi, co-portavoce di Europa Verde Forli-Cesena, "Gessica Allegni sarà un ottimo sindaco, e siamo contenti di aver dato il nostro contributo alla sua elezione. Non era una vittoria scontata, ma il lavoro che è stato fatto ha premiato la scelta". Prosegue Ronchi: "Siamo anche entusiasti del meritato successo di preferenze dei nostri candidati, entrambi eletti in Consiglio Comunale: Sara Londrillo è stata riconfermata con ben 170 preferenze e Denis Derni ne ha ottenute ben 120 alla sua prima candidatura. Entrambi hanno raccolto il risultato del loro impegno sul campo. Ringraziamo tutti gli elettori che li hanno sostenuti, sicuri che la loro iniezione di fiducia sarà ben ripagata". Quanto all'opposizione, "ora è tempo di collaborare in modo costruttivo per il futuro di Bertinoro e di tutte le sue frazioni".