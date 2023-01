Bertinoro, Giuseppe Ballani nominato segretario del Partito Repubblicano: "Importante creare punti di aggregazione politica"

La sezione di Bertinoro del Partito Repubblicano si è ritrovata mercoledì per il rinnovo delle cariche, che ha visto l'elezione di Giuseppe Ballani nel ruolo di segretario. "Dopo aver dato impulso alla sezione "Mazzini", abbiamo concretamente deciso di darci una nuova organizzazione locale, al fine di fornire proposte concrete alle tante problematiche che interessano la comunità bertinorese, ispirandosi agli storici ideali del Partito", spiega Ballani.

"Riteniamo che sia necessario creare dei punti di aggregazione politica in cui discutere delle varie problematiche al fine di individuare e proporre quelle che ritengono valide soluzioni - prosegue Ballani -. Gli ideali che ispirano il Partito Repubblicano sono sempre attuali, possono e devono rappresentare il punto di partenza per un coinvolgimento attivo nella vita della comunità di tutti coloro che credono che le cose possano essere migliorate e che debbano finire i tempi in cui le cose dovevano essere subite. Perche si riconoscono fermamente in quanto asserito da Giuseppe Mazzini, “Non basta il non fare: bisogna fare”".