Bertinoro, "Il parco presto aprirà": ad Ospedaletto un nuovo spazio verde per le famiglie

La giunta comunale di Bertinoro ha approvato un contratto di comodato d'uso gratuito che, una volta controfirmato dalla Curia di Forlì, metterà a disposizione un’area verde in via Cellaimo, ad Ospedaletto, allo scopo di realizzare un parco per far giocare i bimbi e le bambine della frazione. L’iniziativa, sostenuta dall'impegno del sindaco Gabriele Fratto, parte da una idea dell’assessore all’ambiente ed alle politiche educative Sara Londrillo.

"Da tempo i residenti di Ospedaletto chiedevano di poter usufruire di uno spazio verde pubblico - esordisce Londrillo -. L’area, di 515 metri quadri, verrà delimitata da una recinzione ad opera del Comune per garantire la sicurezza dei bambini nel parco giochi: il progetto è già pronto ed a breve potranno essere affidati i lavori. La mia idea è quella di allestire l’area con giochi ed attrezzature simili a quelle che abbiamo fatto installare negli altri parchi pubblici del Comune".

L’area era priva di manutenzione da tempo, con erba molto alta, e per questo motivo un gruppo di volontari, sono intervenuti delimitando l’area con un nastro colorato e sistemando il prato. Tra questi Denis Derni, già volontario del Wwf e della protezione civile, che ha realizzato un cartello che annuncia che il parco sarà presto utilizzabile.

"L’intervento di manutenzione dei volontari mette in pratica uno dei principi del programma della lista Insieme per Bertinoro che candida a sindaca Gessica Allegni, che consiste nell’attuare ovunque possibile una collaborazione tra cittadini, associazioni e comune per la gestione del verde e di altri beni pubblici - conclude Londrillo -. Vogliamo adottare di più questo principio di sussidiarietà, per una collaborazione positiva che porti idee e buone pratiche per migliorare ancora la cura del territorio, riducendo gli sprechi e massimizzando l’efficacia delle risorse che il Comune può mettere in campo per la manutenzione".